Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге неделю ищут 42-летнего мужчину, пропавшего на Уралмаше

В Екатеринбурге неделю назад пропал 42-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге уже на протяжении недели безуспешно ищут 42-летнего мужчину. Хомутов Артем пропал 15 декабря 2025 года в районе Уралмаш. На момент пропажи он был одет в темно-синие куртку с капюшоном и джинсы, а также в кофту зеленого цвета, черные кожаные ботинки и шапку болотного цвета.

— Приметы: рост — 186 см, телосложение — плотное, цвет глаз — голубой, цвет волос — русый, — рассказали в СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловской области.

Поиском мужчины занимается ОП № 14 УМВД России по Екатеринбургу. Если вы видели пропавшего или что-либо знаете о его местонахождение, сообщите информацию на номер отдела полиции 8 (343) 356−42−14 или просто наберите 112. Также можно обратиться на горячую линию «ПРОРЫВ»: 8 (900) 044−02−20.

Напомним, ранее в Екатеринбурге объявили о поиске 19-летней девушки, пропавшей бесследно 14 декабря. Во что была одета девушка на момент исчезновения, неизвестно.