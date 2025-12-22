В Екатеринбурге неделю ищут 42-летнего мужчину, пропавшего на Уралмаше

В Екатеринбурге уже на протяжении недели безуспешно ищут 42-летнего мужчину. Хомутов Артем пропал 15 декабря 2025 года в районе Уралмаш. На момент пропажи он был одет в темно-синие куртку с капюшоном и джинсы, а также в кофту зеленого цвета, черные кожаные ботинки и шапку болотного цвета.