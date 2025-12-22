В Екатеринбурге неделю ищут 42-летнего мужчину, пропавшего на Уралмаше

В Екатеринбурге уже на протяжении недели безуспешно ищут 42-летнего мужчину. Хомутов Артем пропал 15 декабря 2025 года в районе Уралмаш. На момент пропажи он был одет в темно-синие куртку с капюшоном и джинсы, а также в кофту зеленого цвета, черные кожаные ботинки и шапку болотного цвета.
— Приметы: рост — 186 см, телосложение — плотное, цвет глаз — голубой, цвет волос — русый, — рассказали в СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловской области.
Поиском мужчины занимается ОП № 14 УМВД России по Екатеринбургу. Если вы видели пропавшего или что-либо знаете о его местонахождение, сообщите информацию на номер отдела полиции
Напомним, ранее в Екатеринбурге объявили о поиске 19-летней девушки, пропавшей бесследно 14 декабря. Во что была одета девушка на момент исчезновения, неизвестно.