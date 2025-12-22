Украина совершила массированную атаку на российские регионы

Средства ПВО сбили один БПЛА над Брянской областью.
Этой ночью российские средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ведомство уточнило, что часть целей уничтожили над Краснодарским краем, Брянской областью и акваторией Черного моря.
«Всего в ночное время с 20:00 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства. В министерства отметили, что три дрона сбили над Краснодарским краем, два — над Черным морем и один — над Брянской областью.
В Краснодарском крае в результате атаки ВСУ был поврежден трубопровод на одном из терминалов. Вследствие чего возник пожар на площади около 100 квадратных метров. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы.
В поселке Волна были повреждены два причала и два судна, при падении обломков возникли пожары площадью от 1 до 1,5 тыс. квадратных метров. Все находившиеся на борту люди эвакуированы, данных о пострадавших среди экипажей и берегового персонала нет. К тушению привлечены силы экстренных служб.