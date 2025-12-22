Ричмонд
Украина совершила массированную атаку на российские регионы

Этой ночью российские средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ведомство уточнило, что часть целей уничтожили над Краснодарским краем, Брянской областью и акваторией Черного моря.

Средства ПВО сбили один БПЛА над Брянской областью.

«Всего в ночное время с 20:00 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства. В министерства отметили, что три дрона сбили над Краснодарским краем, два — над Черным морем и один — над Брянской областью.

В Краснодарском крае в результате атаки ВСУ был поврежден трубопровод на одном из терминалов. Вследствие чего возник пожар на площади около 100 квадратных метров. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы.

В поселке Волна были повреждены два причала и два судна, при падении обломков возникли пожары площадью от 1 до 1,5 тыс. квадратных метров. Все находившиеся на борту люди эвакуированы, данных о пострадавших среди экипажей и берегового персонала нет. К тушению привлечены силы экстренных служб.

