Машина взорвалась во дворе жилого дома на улице Ясеневой

В столичном районе Ясенево взорвался автомобиль. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел рано утром. По информации канала, пострадал один человек.
На месте происшествия работают экстренные службы, причина взрыва уточняется, говорится в публикации.
Аналогичный случай произошел в начале месяца. Автомобиль взорвался на улице Радужной в городе Московский. После детонации машину охватило пламя. Возможной причиной хлопка Telegram-канал «112» назвал дистанционный прогрев двигателя.
На фоне произошедшего автоэксперт Петр Баканов рассказал, от чего на самом деле может внезапно взорваться автомобиль.