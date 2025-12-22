Ричмонд
Машина взорвалась во дворе жилого дома на улице Ясеневой

В столичном районе Ясенево взорвался автомобиль. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел рано утром. По информации канала, пострадал один человек.

На месте происшествия работают экстренные службы, причина взрыва уточняется, говорится в публикации.

Аналогичный случай произошел в начале месяца. Автомобиль взорвался на улице Радужной в городе Московский. После детонации машину охватило пламя. Возможной причиной хлопка Telegram-канал «112» назвал дистанционный прогрев двигателя.

На фоне произошедшего автоэксперт Петр Баканов рассказал, от чего на самом деле может внезапно взорваться автомобиль.