ФСБ задержала начальника полиции Магнитогорска Козицына

Константин Козицын задержан.
Сотрудники УФСБ по Челябинской задержали начальника полиции Магнитогорска Константина Козицына. По данным URA.RU, его подозревают в разглашении гостайны.
«Козицын разгласил сведения, составляющие государственную тайну, лицу из коммерческой организации, не имеющему соответствующего допуска, чьи интересы лоббировал, используя свое должностное положение», — рассказал URA.RU источник. В отношении Козицына возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ.
По данным источника, Козицын известен своими связями среди высокопоставленных чиновников и VIP-персон из коммерческой среды. Его неоднократно замечали в компании бизнесмена Константина Струкова при совместном времяпровождении, в том числе на территории одного из охотхозяйств «Чернореченское» в Пластовском муниципальном округе Челябинской области, принадлежащего последнему.
Сейчас дома и по месту работы Козицына проводятся обыски. Следственно-оперативные мероприятия будут продолжены.
Полковник Константин Козицын занимает должность начальника полиции Магнитогорска с 1 марта 2022 года По версии следствия, Козицын разгласил сведения, составляющие гостайну.