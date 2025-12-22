ФСБ задержала начальника полиции Магнитогорска Козицына

По данным источника, Козицын известен своими связями среди высокопоставленных чиновников и VIP-персон из коммерческой среды. Его неоднократно замечали в компании бизнесмена Константина Струкова при совместном времяпровождении, в том числе на территории одного из охотхозяйств «Чернореченское» в Пластовском муниципальном округе Челябинской области, принадлежащего последнему.