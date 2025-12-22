Ричмонд
ФСБ задержала начальника полиции Магнитогорска Козицына

Сотрудники УФСБ по Челябинской задержали начальника полиции Магнитогорска Константина Козицына. По данным URA.RU, его подозревают в разглашении гостайны.

Константин Козицын задержан.

«Козицын разгласил сведения, составляющие государственную тайну, лицу из коммерческой организации, не имеющему соответствующего допуска, чьи интересы лоббировал, используя свое должностное положение», — рассказал URA.RU источник. В отношении Козицына возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ.

По данным источника, Козицын известен своими связями среди высокопоставленных чиновников и VIP-персон из коммерческой среды. Его неоднократно замечали в компании бизнесмена Константина Струкова при совместном времяпровождении, в том числе на территории одного из охотхозяйств «Чернореченское» в Пластовском муниципальном округе Челябинской области, принадлежащего последнему.

Сейчас дома и по месту работы Козицына проводятся обыски. Следственно-оперативные мероприятия будут продолжены.

Полковник Константин Козицын занимает должность начальника полиции Магнитогорска с 1 марта 2022 года По версии следствия, Козицын разгласил сведения, составляющие гостайну.