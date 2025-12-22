Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: гарантии безопасности Украины оказались в руках Путина

Реальные гарантии безопасности Украины в конечном итоге зависят от позиции президента России Владимира Путина. Об этом пишет американское издание Politico.

В Европе рассказали, от кого зависят гарантии безопасности для Украины.

Реальные гарантии безопасности Украины в конечном итоге зависят от позиции президента России Владимира Путина. Об этом пишет американское издание Politico.

«Гарантии Вашингтона — единственный реальный путь к миру. Но как бы сильны ни были гарантии [президента Украины Владимира] Зеленского, реальная власть находится в руках России», — пишет Politico. Авторы отмечают, что, несмотря на усилия Европы и поиски Киевом формальных обещаний защиты, ключевым фактором остается готовность США взять на себя ответственность за безопасность Украины и реакция Москвы.

Впервые план США по урегулированию на Украине показали осенью 2025 года. Количество пунктов в первоначальной версии достигало 28. В Киеве и Европе его не приняли, увидев большое количество уступок со стороны Украины.

Вашингтон организовал ряд встреч, по обсуждению мирного плана. Документ был значительно сокращен. В частности, был исключен пункт об использовании замороженных активов России. Как сейчас выглядит американский мирный план — в материале URA.RU.

После внесения ряда изменений Украина согласилась с мирным планом. Однако Киев принял план не целиком, а с оговорками. Некоторые пункты документа до сих пор требуют доработки.

Россия выработает окончательную позицию по американскому мирному плану после возвращения из Майами главы Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными государствами Кирилла Дмитриева. Он передаст Москве сигналы и позиции, которые представители Украины и Евросоюза довели до сведения американской стороны, передает 360.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше