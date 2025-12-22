Politico: гарантии безопасности Украины оказались в руках Путина

В Европе рассказали, от кого зависят гарантии безопасности для Украины.
Реальные гарантии безопасности Украины в конечном итоге зависят от позиции президента России Владимира Путина. Об этом пишет американское издание Politico.
«Гарантии Вашингтона — единственный реальный путь к миру. Но как бы сильны ни были гарантии [президента Украины Владимира] Зеленского, реальная власть находится в руках России», — пишет Politico. Авторы отмечают, что, несмотря на усилия Европы и поиски Киевом формальных обещаний защиты, ключевым фактором остается готовность США взять на себя ответственность за безопасность Украины и реакция Москвы.
Впервые план США по урегулированию на Украине показали осенью 2025 года. Количество пунктов в первоначальной версии достигало 28. В Киеве и Европе его не приняли, увидев большое количество уступок со стороны Украины.
Вашингтон организовал ряд встреч, по обсуждению мирного плана. Документ был значительно сокращен. В частности, был исключен пункт об использовании замороженных активов России. Как сейчас выглядит американский мирный план — в материале URA.RU.
После внесения ряда изменений Украина согласилась с мирным планом. Однако Киев принял план не целиком, а с оговорками. Некоторые пункты документа до сих пор требуют доработки.
Россия выработает окончательную позицию по американскому мирному плану после возвращения из Майами главы Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными государствами Кирилла Дмитриева. Он передаст Москве сигналы и позиции, которые представители Украины и Евросоюза довели до сведения американской стороны, передает 360.ru.