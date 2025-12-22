В Норильске младенец умер от голода, пока мать находилась в гостях у знакомого

В Норильске произошло трагическое происшествие: пятимесячный младенец скончался от истощения, а двое его маленьких сестёр были госпитализированы после того, как их мать оставила детей без присмотра и пищи на трое суток.
Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, 35-летняя жительница города ушла из дома к знакомому с 14 по 17 декабря 2025 года, оставив в квартире четырёх своих детей: 15-летнюю дочь, двухгодовалую и годовалую девочек, а также пятимесячного сына.
В результате длительного голодания мальчик умер. Младшие дети были доставлены в медицинское учреждение, а подросток помещён в социальный приют.
В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, совершённом с особой жестокостью. В настоящее время она арестована. Параллельно правоохранительные органы проводят проверку действий сотрудников органов системы профилактики безнадзорности по статье о халатности для установления возможных упущений в работе с семьёй.
Ранее сообщалось, что уборщицу осудили за оскорбительный комментарий о погибших бойцах СВО.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.