В Норильске младенец умер от голода, пока мать находилась в гостях у знакомого

Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, 35-летняя жительница города ушла из дома к знакомому с 14 по 17 декабря 2025 года, оставив в квартире четырёх своих детей: 15-летнюю дочь, двухгодовалую и годовалую девочек, а также пятимесячного сына.