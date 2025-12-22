Ночью над Россией сбили 41 украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны России ночью, в период с 23:30 до 07:00 мск, сбили над территорией страны шесть украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, три БПЛА перехватили в Краснодарском крае, два — над Черным морем и один — в Брянской области.
«Всего в ночное время с 20:00 до 07:00 мск дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.
В результате падения обломков беспилотника в поселке Волна Краснодарского края получил повреждения трубопровод на одном из терминалов, там произошел пожар. Также возгорания возникли на двух причалах в Темрюкском районе и были повреждены два судна. Обошлось без пострадавших.