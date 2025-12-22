Ричмонд
Бастрыкину доложат о буллинге над школьником в больнице Магнитогорска

По информации из соцсетей, мальчик подвергался насилию и вымогательствам со стороны соседей по палате.

Источник: Соцсети

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Челябинской области. Об этом сообщили в Telegram-канале СКР.

После публикаций в социальных сетях о фактах издевательств и вымогательства над школьником в больнице Магнитогорска региональное следственное управление возбудило уголовное дело.

По данным из соцсетей, инцидент произошёл, когда мальчик находился на лечении в стационаре. Сообщается, что подросток подвергался издевательствам и вымогательству со стороны других несовершеннолетних пациентов, находившихся с ним в одной палате.

Глава СКР поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад главе о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.