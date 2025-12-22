Российские силы ПВО уничтожили за ночь 41 беспилотник ВСУ над регионами страны

Также в российском оборонном ведомстве отметили, что с 23:30 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО ликвидировали шесть украинских беспилотников. Три — в Краснодарском крае, два — над акваторией Черного моря и один — в Брянской области.