Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 41 беспилотник ВСУ над регионами страны

ВС РФ отразили атаку дронов ВСУ на регионы России ночью 22 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны ВС РФ за ночь 22 декабря ликвидировали 41 украинский беспилотник над регионами России. Об этом в Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

Также в российском оборонном ведомстве отметили, что с 23:30 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО ликвидировали шесть украинских беспилотников. Три — в Краснодарском крае, два — над акваторией Черного моря и один — в Брянской области.

Ранее сообщалось, что ночью 20 декабря российские военные сбили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, над территориями Белгородской и Воронежской областей было уничтожено по 10 воздушных целей.

А сутками ранее в МО РФ отметили, что российские силы противовоздушной обороны сбили и уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами страны. Больная часть дронов противника, 36 единиц, было уничтожено в Ростовской области.