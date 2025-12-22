Российские силы ПВО уничтожили за ночь 41 беспилотник ВСУ над регионами страны

Силы противовоздушной обороны ВС РФ за ночь 22 декабря ликвидировали 41 украинский беспилотник над регионами России. Об этом в Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.
Также в российском оборонном ведомстве отметили, что с 23:30 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО ликвидировали шесть украинских беспилотников. Три — в Краснодарском крае, два — над акваторией Черного моря и один — в Брянской области.
Ранее сообщалось, что ночью 20 декабря российские военные сбили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, над территориями Белгородской и Воронежской областей было уничтожено по 10 воздушных целей.
А сутками ранее в МО РФ отметили, что российские силы противовоздушной обороны сбили и уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами страны. Больная часть дронов противника, 36 единиц, было уничтожено в Ростовской области.