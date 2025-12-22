Ричмонд
Автомобиль взорвался на парковке в Москве

Сегодня утром в Москве на парковке произошёл взрыв автомобиля, в результате которого пострадал человек.

Сегодня утром в Москве на парковке произошёл взрыв автомобиля, в результате которого пострадал человек. Как сообщают источники телеграм-канала SHOT, инцидент случился около 6:50 на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово.

Местные жители услышали мощный хлопок и увидели густой чёрный дым с заревом от возгорания. Легковой автомобиль Kia Sorento получил значительные разрушения — передняя часть транспортного средства была разнесена на части.

По предварительным данным, пострадавшим является водитель, который сел в машину незадолго до взрыва, произошедшего приблизительно в 7 утра. У мужчины диагностирована сильная контузия.

В настоящее время спасатели на месте происшествия оказывают ему помощь, пытаясь эвакуировать из повреждённого автомобиля. На парковке работают экстренные службы, которые устанавливают точные причины произошедшего.

