Спасатели эвакуируют водителя из машины, которая взорвалась на парковке в Москве

Прямо сейчас спасатели пытаются вытащить водителя из автомобиля, который взорвался на парковке в Москве. Kia Sorento очень сильно повреждена, пишет SHOT.

Машина рванула около 7 утра после того, как в неё сел водитель. Точные причины сейчас устанавливаются.

Напомним, ранее на парковке в Москве взорвался автомобиль. Минимум один человек пострадал. Предварительно, водитель, у которого сильная контузия. Жители района Орехово-Борисово услышали сильный взрыв сегодня около 6:50 утра. С места ЧП на улице Ясеневая был виден густой чёрный дым и зарево от пожара. Перед авто разнесло на части.

