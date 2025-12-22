Спасатели эвакуируют водителя из машины, которая взорвалась на парковке в Москве

Машина рванула около 7 утра после того, как в неё сел водитель. Точные причины сейчас устанавливаются.
Напомним, ранее на парковке в Москве взорвался автомобиль. Минимум один человек пострадал. Предварительно, водитель, у которого сильная контузия. Жители района Орехово-Борисово услышали сильный взрыв сегодня около 6:50 утра. С места ЧП на улице Ясеневая был виден густой чёрный дым и зарево от пожара. Перед авто разнесло на части.
