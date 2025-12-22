Ричмонд
В автомастерской в Навои водитель перепутал педали и придавил человека

Vaib.uz (Узбекистан. 22 декабря). В соцсетях распространяется страшное видео, снятое камерой наблюдения в одной из автомастерских в Навоийской области. На кадрах видно, как водитель, заезжая на ремонтную яму, по ошибке вместо тормоза нажимает на педаль газа. В результате автомобиль резко ускоряется и с большой силой прижимает стоящего впереди человека к стене.

Источник: Vaib.Uz

Судя по отметке времени на видео, инцидент произошёл 18 декабря. Официальные органы на момент публикации статьи пока никак не прокомментировали произошедшее. Также нет информации о состоянии пострадавшего — в кадре видно, что человек оказался зажат между автомобилем и стеной, однако подробности о его здоровье или полученных травмах пока неизвестны.