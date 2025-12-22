Ричмонд
В Ставрополе осудят челябинку, обманувшую 29 туристов на 1 млн рублей

Женщина предлагала экскурсии по городам России, собирала деньги и пропадала.

Источник: Freepik

Полицейские Ставропольского края завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, фигуранткой которого стала жительница Челябинска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По данным следствия, 57-летняя женщина начала с того, что устраивала авторские экскурсионные туры по городам России и собирала группы. Создав себе положительную репутацию, она решила этим воспользоваться. Сформировала несколько групп для поездки, в том числе, по Золотому кольцу России, по сниженным ценам. Получив деньги, она перестала выходить на контакт с клиентами.

Злоумышленницу задержали в Челябинске и переправили в Ставрополь, где на допросе она дала признательные показания.

Большинство из 29 потерпевших — жители Ставропольского края. Также среди обманутых — клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской и Калужской областей. Общая сумма ущерба, причиненного всем потерпевшим, составила около миллиона рублей.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд Ставрополя.