В Ставрополе осудят челябинку, обманувшую 29 туристов на 1 млн рублей

По данным следствия, 57-летняя женщина начала с того, что устраивала авторские экскурсионные туры по городам России и собирала группы. Создав себе положительную репутацию, она решила этим воспользоваться. Сформировала несколько групп для поездки, в том числе, по Золотому кольцу России, по сниженным ценам. Получив деньги, она перестала выходить на контакт с клиентами.