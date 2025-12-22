Ричмонд
В Челябинском главке начата проверка по главе УМВД Магнитогорска Козицыну

В ГУ МВД по Челябинской области начата проверка в отношении начальника полиции Магнитогорска Константина Козицына, подозреваемого в разглашении гостайны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главка.

В отношении Константина Козицына начата проверка.

«В отношении Козицына назначена служебная проверка. По ее результатам будет дана оценка его деятельности на посту. При подтверждении вины он будет уволен по отрицательным основаниям», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Козицына подозревают в разглашении гостайны. Предварительно, он выдал секретные сведения одному из коммерсантов, чьи интересы лоббировал.

По данным источника URA.RU, Козицына неоднократно встречали в компании бизнесмена Константина Струкова. Он имел связи с высокопоставленными чиновниками и VIP-персонами из коммерческой среды.