Исполнители теракта в Сиднее записали видео во время подготовки нападения

Исполнители теракта на пляже Бондай в Сиднее, произошедшего 14 декабря, прошли предварительную подготовку и записали видеообращение. Эти данные были обнародованы в суде Сиднея.
По информации, предоставленной полицией суду, 24-летний Навид Акрам и его 50-летний отец Саджид тщательно планировали нападение в течение нескольких месяцев. Они тренировались, изготавливали взрывные устройства и флаги с символикой террористической группировки. Это подтверждается фотографиями и роликами, найденными в их мобильных устройствах.
На одном из видео, датированном концом октября, обвиняемые тренируются в стрельбе в сельской местности. Они используют дробовики и передвигаются, применяя тактические приёмы. Прибыв на место теракта, нападавшие бросили в толпу четыре самодельных взрывных устройства, которые не сработали. Во время обыска арендованного ими жилья полиция обнаружила оружие, боеприпасы, оборудование для изготовления взрывных устройств и несколько экземпляров Корана.
Кроме того, полиция представила суду видеозапись, на которой террористы излагают свои политические и религиозные взгляды, стремясь оправдать нападение. Один из них читает отрывок из Корана на арабском языке, после чего они высказывают свои мотивы и осуждают действия сионистов.
Ранее полиция штата Новый Южный Уэльс выдвинула обвинения против 24-летнего Навида Акрама по 59 пунктам, среди которых 15 убийств и террористический акт.