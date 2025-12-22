Исполнители теракта в Сиднее записали видео во время подготовки нападения

На одном из видео, датированном концом октября, обвиняемые тренируются в стрельбе в сельской местности. Они используют дробовики и передвигаются, применяя тактические приёмы. Прибыв на место теракта, нападавшие бросили в толпу четыре самодельных взрывных устройства, которые не сработали. Во время обыска арендованного ими жилья полиция обнаружила оружие, боеприпасы, оборудование для изготовления взрывных устройств и несколько экземпляров Корана.