На юге Москвы при взрыве на парковке пострадал человек

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Один человек пострадал при взрыве машины на парковке на юге Москвы. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

«Около 07:00 мск на Ясеневой улице в районе дома 12 произошел взрыв автомобиля на парковке. Предварительно, пострадал один человек», — сказал собеседник агентства.

На месте работают экстренные службы, причина ЧП устанавливается.