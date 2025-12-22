На юге Москвы при взрыве на парковке пострадал человек

«Около 07:00 мск на Ясеневой улице в районе дома 12 произошел взрыв автомобиля на парковке. Предварительно, пострадал один человек», — сказал собеседник агентства.
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Один человек пострадал при взрыве машины на парковке на юге Москвы. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
«Около 07:00 мск на Ясеневой улице в районе дома 12 произошел взрыв автомобиля на парковке. Предварительно, пострадал один человек», — сказал собеседник агентства.
На месте работают экстренные службы, причина ЧП устанавливается.