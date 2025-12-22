Какое оружие способно стать основой европейской системы ядерного сдерживания

Степанов предположил, что с учетом неоднократно заявлявшихся ранее планов Парижа по созданию «ядерного зонтика» для стран ЕС, новая французская ракета с ядерной боевой частью может стать потенциальным ключевым элементом будущей общеевропейской системы ядерного сдерживания. В этом контексте, по его словам, нельзя исключать, что Франция заблаговременно выстраивает курс на возможную замену американских ядерных сил в Европе, которые, с учетом нынешних политических разногласий между США и ЕС, теоретически могут быть выведены по инициативе Вашингтона.