Какое оружие способно стать основой европейской системы ядерного сдерживания

Ракета ASMPA‑R сформирует ядерный зонтик Европы, считает военный эксперт.
Обновленная сверхзвуковая крылатая ракета ASMPA‑R французского производства может лечь в основу общеевропейской системы ядерного сдерживания и со временем заменить американские ядерные арсеналы в Европе. Об этом сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«Французские вооруженные силы впервые представили обновленную версию сверхзвуковой ядерной крылатой ракеты — ASMPA‑R. Ракета уже принята на вооружение и поставлена на боевое дежурство стратегической и морской авиации Франции, формируя основу военно-воздушного компонента ядерной триады», — сообщил Степанов. Его слова передает ТАСС.
Степанов предположил, что с учетом неоднократно заявлявшихся ранее планов Парижа по созданию «ядерного зонтика» для стран ЕС, новая французская ракета с ядерной боевой частью может стать потенциальным ключевым элементом будущей общеевропейской системы ядерного сдерживания. В этом контексте, по его словам, нельзя исключать, что Франция заблаговременно выстраивает курс на возможную замену американских ядерных сил в Европе, которые, с учетом нынешних политических разногласий между США и ЕС, теоретически могут быть выведены по инициативе Вашингтона.
По оценке эксперта, подобный переход к «европеизации» ядерного щита отвечает интересам Вашингтона. Степанов полагает, что США стремятся сократить прямое участие в возможной крупной военной эскалации на континенте, оставив основную ответственность за последствия странам Евросоюза. При этом, по его словам, Соединенные Штаты смогут сосредоточиться на поставках вооружений и участии в послевоенном восстановлении Европы «в лучших традициях плана Маршалла».
Говоря о технических параметрах ASMPA‑R, эксперт отметил, что эта ракета предназначена для доставки ядерных боезарядов с дозвуковых и сверхзвуковых носителей и оснащена прямоточным воздушно‑реактивным двигателем. По его данным, скорость полета достигает порядка трех чисел Маха, а дальность — около 600 км, что, как утверждает Степанов, дает ей преимущество перед американской авиабомбой B61‑13 с заметно меньшей дистанцией применения.
Он указал, что мощность боевой части ASMPA‑R может регулироваться в диапазоне примерно от 100 до 300 килотонн, что сопоставимо с последними модификациями B61. Ракета уже прошла испытания с палубным истребителем Rafale M, что, по словам эксперта, позволяет применять комплекс с авианосцев в различных акваториях, в том числе в Балтийском регионе.
Во Франции в ноябре 2025 года была введена в эксплуатацию модернизированная ракета ASMPA-R, способная нести ядерный боезаряд. Ее получила на вооружение военно-морская атомная авиация (FANU) ВМС страны, передает RT. Также Париж работает над модернизацией ядерной доктрины.