Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноармейске под завалами домов остаются тела мирных жителей

В Красноармейске под завалами домов всё ещё остаются тела мирных жителей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на разведчика группировки «Центр» с позывным Шуба.

Источник: Life.ru

Разведчик рассказал, что жители частных домов иногда самостоятельно откапывают близких, в то время как из разрушенных зданий извлечь тела без специализированной техники почти невозможно.

Ранее подразделения группировки «Центр» сорвали новую попытку ВСУ прорвать оборону в ДНР. По данным Минобороны РФ, штурмовые группы противника пытались атаковать через лесополосы со стороны Шевченко, чтобы выйти к промзоне Красноармейска (Покровска). Их атака была пресечена. Одновременно в Димитрове (Мирнограде) продолжается уничтожение окружённого противника в микрорайонах «Восточный» и «Западный». Также военные проводят зачистку населённых пунктов Родинское и Светлое от разрозненных групп ВСУ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше