В Красноармейске под завалами домов остаются тела мирных жителей

Ранее подразделения группировки «Центр» сорвали новую попытку ВСУ прорвать оборону в ДНР. По данным Минобороны РФ, штурмовые группы противника пытались атаковать через лесополосы со стороны Шевченко, чтобы выйти к промзоне Красноармейска (Покровска). Их атака была пресечена. Одновременно в Димитрове (Мирнограде) продолжается уничтожение окружённого противника в микрорайонах «Восточный» и «Западный». Также военные проводят зачистку населённых пунктов Родинское и Светлое от разрозненных групп ВСУ.