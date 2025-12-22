В Норильске младенец умер от истощения, пока мать три дня была в гостях

В Норильске пятимесячный ребенок умер от истощения и еще двое детей были госпитализированы, пока их матери трое суток не было дома.
Как сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, 35-летняя женщина проживала в квартире вместе с дочерьми 15-ти, двух и одного года, а также пятимесячным сыном. В период с 14 по 17 декабря она ушла к своему знакомому, оставив детей без присмотра и еды. В результате младший ребенок умер от истощения.
Двоих младших дочерей госпитализировали, а старшую девочку поместили в социальный приют для детей.
Возбуждено уголовное дело. Жительница Норильска обвиняется в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Она арестована. Кроме того, будет оценена работа органов системы профилактики по статье 293 УК РФ (халатность).
