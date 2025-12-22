В Норильске младенец умер от истощения, пока мать три дня была в гостях

Как сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, 35-летняя женщина проживала в квартире вместе с дочерьми 15-ти, двух и одного года, а также пятимесячным сыном. В период с 14 по 17 декабря она ушла к своему знакомому, оставив детей без присмотра и еды. В результате младший ребенок умер от истощения.