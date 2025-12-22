В Минобороны сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» под командованием тульских десантников успешно поразил пехоту ВСУ в опорном пункте, расположенном в лесном массиве Сумской области.
По данным ведомства, артиллеристы-десантники, получив координаты вражеской группы, стремившейся укрепиться в указанном районе, нанесли точный залп реактивными ракетами, что привело к уничтожению пехоты противника.
В Минобороны также отметили, что расчеты РСЗО «Град» тульской гвардейской бригады ВДВ, входящие в состав группировки войск «Север», активно поддерживают огнем штурмовые группы десантников, которые выполняют боевые задачи в Сумской области.
Подразделения группировки «Север» за последнюю неделю нанесли удары по живой силе и технике нескольких подразделений ВСУ, включая две механизированные и мотопехотные бригады, егерскую бригаду, штурмовой полк, две бригады территориальной обороны, два полка национальной гвардии и пограничный отряд Украины в Сумской области.