Десантники уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте в Сумской области

Подразделения группировки «Север» за последнюю неделю нанесли удары по живой силе и технике нескольких подразделений ВСУ, включая две механизированные и мотопехотные бригады, егерскую бригаду, штурмовой полк, две бригады территориальной обороны, два полка национальной гвардии и пограничный отряд Украины в Сумской области.