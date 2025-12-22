В Индонезии в ДТП с автобусом погибли 16 человек, ещё 18 пострадали

В Индонезии в округе города Семаранг произошло ДТП с участием автобуса, в котором погибли 16 человек. Об этом сообщил глава местной поисково-спасательной службы в интервью YouTube-каналу Kompas. По его словам, число погибших возросло после того, как один из пострадавших скончался в больнице.