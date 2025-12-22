Ричмонд
В Индонезии в ДТП с автобусом погибли 16 человек, ещё 18 пострадали

В Индонезии в округе города Семаранг произошло ДТП с участием автобуса, в котором погибли 16 человек. Об этом сообщил глава местной поисково-спасательной службы в интервью YouTube-каналу Kompas. По его словам, число погибших возросло после того, как один из пострадавших скончался в больнице.

Автобус следовал по маршруту Джакарта — Джокьякарта на высокой скорости, когда водитель не справился с управлением. Транспортное средство врезалось в дорожное ограждение и перевернулось. Все пострадавшие были доставлены в больницы и сейчас находятся под наблюдением врачей. По уточненным данным, часть травмированных находится в тяжёлом состоянии.

Ранее дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и легкового автомобиля произошло в Удмуртии. На трассе Ижевск — Ува возле деревни Точкогурт столкнулись микроавтобус «ГАЗ 322121», который перевозил детей, и машина марки «Чанган». Детали и причины случившегося на данный момент неизвестны. По уточненной информации, по данным медиков, пострадали 14 человек, из них восемь детей.

