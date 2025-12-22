Полиция проверяет информацию о драке в кафе «Порт Артур» во Владивостоке

Согласно публикациям в Telegram‑каналах, посвященным жизни города, конфликт произошел после полуночи в кафе «Порт-Артур» в торговом центре «Березка» на улице Русской. Там компания из около десятка молодых людей отмечала день рождения девушки и, по словам очевидцев, некоторые из них представлялись работниками прокуратуры. Как рассказывают посетители заведения, примерно в час ночи эта компания начала разбивать бутылки за столом и бросать их в зал. Осколки попадали в людей. Также участников застолья обвиняют в том, что они толкали и оскорбляли других людей, а после замечаний со стороны компания перешла к открытому насилию: молодые люди без разбора кидали бутылки в окружающих, били людей стульями и наносили удары бутылками по голове.