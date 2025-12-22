Полиция проверяет информацию о драке в кафе «Порт Артур» во Владивостоке

Полицейские проводят проверку по факту массовой драки в кафе «Порт-Артур» на улице Русской во Владивостоке, где, по данным очевидцев, пострадали более десяти человек в ночь на 21 декабря.
Поводом для проверки стало сообщение 42‑летнего жителя Владивостока, который обратился в дежурную часть отдела полиции Советского района с требованием привлечь к ответственности неизвестных, причинивших ему телесные повреждения во время словесного конфликта. Также сведения об инциденте правоохранителям стали известны в ходе мониторинга социальных сетей. Об этом информирует официальный Telegram‑канал «Полиция Приморья».
Согласно публикациям в Telegram‑каналах, посвященным жизни города, конфликт произошел после полуночи в кафе «Порт-Артур» в торговом центре «Березка» на улице Русской. Там компания из около десятка молодых людей отмечала день рождения девушки и, по словам очевидцев, некоторые из них представлялись работниками прокуратуры. Как рассказывают посетители заведения, примерно в час ночи эта компания начала разбивать бутылки за столом и бросать их в зал. Осколки попадали в людей. Также участников застолья обвиняют в том, что они толкали и оскорбляли других людей, а после замечаний со стороны компания перешла к открытому насилию: молодые люди без разбора кидали бутылки в окружающих, били людей стульями и наносили удары бутылками по голове.
В результате у некоторых потерпевших образовались гематомы, были разбиты головы, появились многочисленные ушибы и порезы. При этом в зале находились и маленькие дети. Сообщается также о пропаже ценных вещей у гостей заведения. Одного из пострадавших, как следует из публикации, дважды били бутылкой по голове и затем избивали ногами.
Кроме того в публикациях соцсетей упоминается, что прибывшие на место сотрудники полиции, увидев происходящее, покинули кафе, не разбираясь в ситуации, а администрация заведения заявила, что не станет подавать заявление и сослалась на отсутствие в зале камер видеонаблюдения.
По информации пресс‑службы УМВД России по Приморскому краю, на момент публикации официального сообщения сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента. Потерпевшему, обратившемуся в дежурную часть, выдано направление на судебно‑медицинскую экспертизу для определения степени вреда здоровью.