Водитель автомобиля, взорвавшегося на юге Москвы, выжил

По данным источника, мужчина находится в тяжелом состоянии, он заблокирован в машине. Помимо ран у него контузия, он почти ничего не слышит, уточняется в публикации.

В столичном Следственном комитете сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

— Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, — передает Telegram-канал ведомства.

Утром 22 декабря в столичном районе Ясенево взорвался автомобиль. На месте происшествия работают экстренные службы, причина взрыва уточняется.

Другой похожий случай произошел в начале декабря. Автомобиль взорвался на улице Радужной в городе Московский. После детонации машину охватило пламя. Возможной причиной хлопка СМИ назвали дистанционный прогрев двигателя.