Водитель автомобиля, взорвавшегося на юге Москвы, выжил

Водитель автомобиля, который взорвался утром 22 декабря в Орехово-Борисово, выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным источника, мужчина находится в тяжелом состоянии, он заблокирован в машине. Помимо ран у него контузия, он почти ничего не слышит, уточняется в публикации.
В столичном Следственном комитете сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
— Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, — передает Telegram-канал ведомства.
Утром 22 декабря в столичном районе Ясенево взорвался автомобиль. На месте происшествия работают экстренные службы, причина взрыва уточняется.
Другой похожий случай произошел в начале декабря. Автомобиль взорвался на улице Радужной в городе Московский. После детонации машину охватило пламя. Возможной причиной хлопка СМИ назвали дистанционный прогрев двигателя.