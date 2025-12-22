ФСБ раскрыла схему незаконного обмена валюты в Горловке

ФСБ в Горловке вскрыта деятельность ОПГ.
Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресекло деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обменом валюты в Горловке. Об этом сообщили в пресс-службе штаба обороны ДНР.
«ФСБ в Горловке задержала ОПГ за незаконный обмен валюты», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Сообщается, что члены организованной преступной группы, прикрываясь предпринимательской деятельностью, осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли через валютные биржи, после чего выводили средства в наличную форму посредством подконтрольных коммерческих структур, действующих на территории Республики.
Совокупный незаконный доход указанной группы превысил 18 миллионов рублей. Собранные ФСБ материалы переданы в региональное следственное управление СК России для принятия процессуального решения.