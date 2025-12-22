Видео с «залитой кровью квартирой» объяснили в полиции Алматы

Видеоролик опубликовал Telegram-канал @egovpress. В подписи к посту говорится, что в Алматы хозяин квартиры после неприятного сюрприза сначала вызвал сотрудников клининговой компании. Те по прибытии вызвали полицейских, а полицейские впоследствии вызвали скорую помощь.
В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что информация о тяжком либо особо тяжком преступлении не соответствует действительности. Инцидент произошел накануне в одной из квартир Бостандыкского района.
По данным правоохранителей, в ходе распития спиртных напитков в квартире находились две сестры. Одна из них получила порез ноги в результате неосторожного обращения с разбитой стеклянной бутылкой. Значительное количество крови на месте происшествия связано именно с этой травмой.
С горожанками провели профилактическую разъяснительную работу. Полиция призвала казахстанцев воздерживаться от распространения непроверенной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники.