Автомобиль взорвался во дворе дома в Москве

В прошлом году на парковке у многоэтажки на Синявинской улице в Москве произошел взрыв, когда владелец серого внедорожника сел в автомобиль. В результате происшествия пострадали два человека. 50-летний военный потерял обе ступни, его жена получила рваные раны на лице и груди. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, женщина не сильно пострадала, поскольку еще не успела сесть в машину, когда произошел взрыв, вызванный детонацией неустановленного предмета в автомобиле.