Автомобиль взорвался во дворе дома в Москве

Автомобиль взорвался во дворе жилого дома. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщил Следственный комитет.
Как уточняется, взрыв произошел на Ясеневой улице. На месте происшествия на данный момент работают оперативные службы, обстоятельства случившегося уточняются.
Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве возбуждено уголовное дело.
В прошлом году на парковке у многоэтажки на Синявинской улице в Москве произошел взрыв, когда владелец серого внедорожника сел в автомобиль. В результате происшествия пострадали два человека. 50-летний военный потерял обе ступни, его жена получила рваные раны на лице и груди. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, женщина не сильно пострадала, поскольку еще не успела сесть в машину, когда произошел взрыв, вызванный детонацией неустановленного предмета в автомобиле.
Один человек пострадал, машина сильно повреждена: что известно о взрыве автомобиля на юге Москвы.