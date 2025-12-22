Пожар в административном здании Владивостока ликвидировали

Спасатели полностью потушили пожар, охвативший 600 кв. метров в административном здании на улице Пограничной во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.
По информации ведомства, пожар был ликвидирован сегодня в 04:28 мск. В результате происшествия погибших и пострадавших не было. Дознаватели МЧС России начали расследование для выяснения причин и обстоятельств случившегося.
Возгорание тушили 46 пожарных на 13 единицах техники, включая две автолестницы.
Напомним, что пожар начался днём 21 декабря. Первые пожарные расчёты прибыли на место происшествия спустя пять минут. Огнём были охвачены электрические кабели на фасаде и конструкции крыши здания. Пожарные успели эвакуировать 14 человек, никто не пострадал.