ФСБ задержала начальника полиции Магнитогорска

Согласно информации издания, задержанный был известен своими связями в кругах высокопоставленных чиновников и влиятельных бизнесменов. В частности, его неоднократно видели в обществе предпринимателя Константина Струкова, в том числе на территории охотничьего хозяйства в Пластовском районе, принадлежащего Струкову.