Жителя Иркутска на два года отправили за решетку за призывы к экстремизму

Жителя Иркутска приговорили к двум годам в колонии-поселении за призывы к экстремизму. Перед Новым годом 31 декабря 2024 года 27-летний мужчина опубликовал в мессенджере сообщение, которое содержало призывы к осуществлению насильственных действий в отношении военнослужащих ВС РФ.