Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Иркутска на два года отправили за решетку за призывы к экстремизму

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителя Иркутска приговорили к двум годам в колонии-поселении за призывы к экстремизму. Перед Новым годом 31 декабря 2024 года 27-летний мужчина опубликовал в мессенджере сообщение, которое содержало призывы к осуществлению насильственных действий в отношении военнослужащих ВС РФ.

— Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде лишения свободы, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Приангарья.

Также подсудимому назначили дополнительное наказание — 2 года и 6 месяцев ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений в интернете.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что утром в аэропорту областного центра задержали восемь рейсов из-за сильного ветра.