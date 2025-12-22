Жителя Иркутска на два года отправили за решетку за призывы к экстремизму

Жителя Иркутска приговорили к двум годам в колонии-поселении за призывы к экстремизму. Перед Новым годом 31 декабря 2024 года 27-летний мужчина опубликовал в мессенджере сообщение, которое содержало призывы к осуществлению насильственных действий в отношении военнослужащих ВС РФ.
— Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде лишения свободы, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Приангарья.
Также подсудимому назначили дополнительное наказание — 2 года и 6 месяцев ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений в интернете.
