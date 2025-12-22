Бывший глава Индустриального района Перми предстал перед судом

На прошлой неделе Индустриальный районный суд Перми приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Дмитрия Дробинина. Бывшего главу Индустриального района обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и получении взятки.
Предварительное следствие установило, что Дмитрий Дробинин и его заместитель совершили мошенничество с использованием своего служебного положения. Они причинили материальный ущерб Благотворительному фонду «Развитие» в размере 500 тыс. руб.
Бывший чиновник также получил взятку через посредника. Денежное вознаграждение предназначалось для незаконного оказания услуг имущественного характера за решение вопроса о принудительном демонтаже и перемещении самовольно установленной автомойки.
Следующее судебное заседание состоится 21 января 2026 года. Подсудимому грозит наказание лишением свободы на срок от трех до восьми лет.