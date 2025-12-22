Ричмонд
Погибшего мужчину обнаружили на месте пожара в частном доме

В настоящее время личность неизвестного и причина пожара устанавливаются.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сегодня, 22 декабря, в пожаре на одной из улиц Автозаводского района обнаружили тело погибшего. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Ранним утром в одном из частных домов на улице Павла Корчагина произошло возгорание. В результате обращения в службу спасения, примерно в 6:30 был ликвидирован пожар на площади 130 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 35 сотрудников чрезвычайного ведомства и 8 единиц спецтехники.

В доме также было обнаружено тело погибшего неизвестного. В настоящее время его личность и причина пожара устанавливаются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что двое мужчин погибли в Нижегородской области в двух пожарах за один день.