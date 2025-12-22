На въезде на мост у Телецентра в Омске между водителями возник конфликт

22 декабря утром на въезде на мост у телецентра в Омске произошел дорожный инцидент: грузовой автомобиль, двигавшийся по крайней левой полосе, начал перестраиваться в среднюю и вытеснил оттуда белую легковушку. Очевидец происшествия сообщил, что вовремя заметил маневр и притормозил — в этот момент грузовик задел легковой автомобиль.