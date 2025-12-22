Ричмонд
На въезде на мост у Телецентра в Омске между водителями возник конфликт

Грузовик вытеснил легковушку из полосы, при этом иномарка получила повреждения.

Источник: Комсомольская правда

На въезде на мост у телецентра в Омске — возник конфликт на дороге. Очевидец сообщил, что водитель легкового автомобиля заблокировал движение фуры после столкновения.

22 декабря утром на въезде на мост у телецентра в Омске произошел дорожный инцидент: грузовой автомобиль, двигавшийся по крайней левой полосе, начал перестраиваться в среднюю и вытеснил оттуда белую легковушку. Очевидец происшествия сообщил, что вовремя заметил маневр и притормозил — в этот момент грузовик задел легковой автомобиль.

Водителю легковушки пришлось привлекать внимание стуком в пассажирскую дверь на полном ходу, фото: Юрий Сафонов.

После столкновения водитель легковушки открыл окно и начал стучать по пассажирской двери фуры. Затем, по словам очевидца, он полностью заблокировал проезд грузовику, не давая ему продолжить движение.

Обстоятельства ДТП уточняются.

