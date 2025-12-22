Названа еще одна вероятная причина пропажи Усольцевых

«Причина их пропажи могла быть совершенно неожиданной — какой-то такой форс-мажор, которого никто не предсказывал… Усольцевы могли утонуть в болоте, проходя по лесистой местности… В холодное время года человек может утонуть в разы быстрее, так как в воде у него сводит мышцы», — цитирует Буянова «Лента.ру».
Эксперт отметил, что, скорее всего Усольцевых больше не найти.
«Где-то провалились и все. Например, кто-то стал тонуть, остальные бросились его спасать, и всех затянуло», — предположил эксперт.
Буянов указал также на сходство обстоятельств с делом группы Дятлова, в частности, на период повышенной солнечной активности, который мог повлиять на погоду. Основной же версией он по-прежнему считает трагическое стечение обстоятельств: семья заблудилась и погибла от переохлаждения после резкого ухудшения погоды.
Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в поход к скальному массиву Буратино 28 сентября. Вскоре после их исчезновения в регионе похолодало, выпал снег. Масштабные поиски результатов не принесли и были приостановлены, а затем окончательно прекращены из-за сложных погодных условий до весны. Расследование продолжается.