Игры насмерть. 13-летний школьник выпил и угнал автомобиль

В Красноярске 13-летний подросток, оставшись без присмотра, выпил водки и угнал автомобиль.
Этот случаи не исключение. Сотрудникам ГИБДД приходится время от времени сталкиваться с юными автонарушителями. О специфике таких преступлений рассказал krsk.aif.ru начальник отдела по пропаганде БДД ГАИ Красноярского края Антон Гостев.
Могло закончиться иначе…
Мальчик на одном из перекрестков проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП 27-летний водитель попал в больницу с травмами, а подросток испугался и сбежал с места аварии.
«Это еще хорошо, что обошлось только травмами. Все могло закончиться совсем иначе — трагично и для ребенка, севшего за руль, и для водителя, который пострадал. Например, совсем недавно при подобных обстоятельствах подросток разбился насмерть», — рассказывает Антон Гостев.
Куда смотрят родители?
Как сообщает прокуратура Красноярского края, виновник ДТП находился под присмотром бабушки. Он незаметно от нее раздобыл дома спиртное и сел в открытый припаркованный автомобиль. В данном случае инцидент произошел из-за недосмотра, однако часто роль родителей еще более пагубна.
«Несовершеннолетние не так часто сами садятся за руль транспортных средств. В большинстве случаев мы имеем дело с историями, когда родители сами пускают за руль маленьких детей. Чаще всего покупают им квадроциклы или питбайки, но бывает и так, что прямо за руль автомобиля сажают», — делиться сотрудник ГИБДД.
Что будет дальше?
Мальчика нашли. Несмотря на то, что его поступок можно квалифицировать как угон, уголовной ответственности не будет. Ведь нарушителю всего 13 лет.
Тем не менее, органы профилактики обратились в суд с требованием поместить подростка в центр временного содержания правонарушителей. Он проведет там до 30 суток, затем информация о результатах работы с мальчиком будет направлена в органы профилактики для дальнейшей воспитательной работы. А вот для родителей последствия могут быть более тяжкими.
«В первую очередь, таким родителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это прав. Кроме того, технику поместят на штрафстоянку. Также может последовать наказание по статье о неисполнении родительских обязанностей. Там штраф до 500 тысяч рублей. Но, конечно, не стоит забывать об угрозе смертельного исхода для ребенка», — пояснил Антон Гостев.
Как предотвратить?
В вопросе ограждения детей от транспортных средств пока не придумали ничего надежней, чем собственная осмотрительность и правильное воспитание.
«Необходимо тщательно присматривать за детьми и, конечно, держать ключи от транспортных средств в недоступном для них месте. Никогда не оставлять машину открытой без присмотра. Также стоит проводить с детьми профилактические беседы — объяснять, чем чреваты такие выходки», — объяснил эксперт.
Раз в месяц.
Случаи, когда несовершеннолетние дети оказываются за рулем транспорта, происходят не очень часто, но регулярно.
«Таких случаев сравнительно немного. Можно даже сказать, что он редки на фоне других видов правонарушений. Подобные происшествия происходят один или два в месяц», — отметил Антон Гостев.