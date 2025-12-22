Игры насмерть. 13-летний школьник выпил и угнал автомобиль

«Несовершеннолетние не так часто сами садятся за руль транспортных средств. В большинстве случаев мы имеем дело с историями, когда родители сами пускают за руль маленьких детей. Чаще всего покупают им квадроциклы или питбайки, но бывает и так, что прямо за руль автомобиля сажают», — делиться сотрудник ГИБДД.