В Москве при взрыве на улице Ясеневая пострадал человек

В Москве произошел взрыв на улице Ясеневая, заведено уголовное дело.
В результате инцидента на юге столицы пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
«В результате [инцидента] поврежден автомобиль и пострадал один человек», — сообщили представители СК в telegram-канале ведомства. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома на улице Ясеневая в Москве прогремел взрыв. Пострадало припаркованное авто. Жильцы дома вызвали экстренные службы.
По данным очевидцев, тяжелые травмы получил предполагаемый владелец автомобиля Kia Sorento: у него серьезно повреждена нога, значительная часть тела обожжена. Врачи пытаются спасти ему жизнь, пишет Readovka.
В результате взрыва были повреждены также находившиеся рядом автомобили. По оценке жителей дома, произошедшее может являться диверсионным актом.