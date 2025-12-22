Ричмонд
Следователи выясняют причину пожара в Салехарде, где погибла женщина

СК начало расследование гибели на пожаре в Салехарде.

Следователи проводят проверку по факту гибели женщины во время пожара в многоквартирном доме Салехарда. Речь идёт о строении на улице Кирпичной. По предварительным данным, возгорание произошло на кухне квартиры, где было обнаружено тело местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по ЯНАО.

«Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы пожара. Предварительный очаг возгорания находился на кухне квартиры», — уточнили в ведомстве. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, а причина пожара будет определена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Исполняющий обязанности руководителя СК Дмитрий Цымбаленко взял ход проверки на личный контроль. Пожар произошел 22 декабря в доме на улице Кирпичной, огнем также была повреждена соседняя квартира.

Ранее URA.RU писало, что в результате пожара в этом доме погибла женщина, а жильцы были эвакуированы. Тогда же прокуратура ЯНАО начала проверку обстоятельств происшествия.