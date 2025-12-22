Следователи выясняют причину пожара в Салехарде, где погибла женщина

Следователи проводят проверку по факту гибели женщины во время пожара в многоквартирном доме Салехарда. Речь идёт о строении на улице Кирпичной. По предварительным данным, возгорание произошло на кухне квартиры, где было обнаружено тело местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по ЯНАО.