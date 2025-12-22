Следствие склоняется к версии диверсии с использованием СВУ в деле о взрыве авто в Москве

Пострадавший, 56-летний мужчина, получил множественные осколочные ранения, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое, он госпитализирован.
Следственные органы возбудили уголовное дело и рассматривают версию диверсии как приоритетную. На месте происшествия работают криминалисты, которые собирают информацию и устанавливают причины взрыва.
Напомним, сегодня утром на парковке в Москве взорвался автомобиль. Жители района Орехово-Борисово услышали сильный взрыв сегодня около 6:50 утра. С места ЧП на улице Ясеневая был виден густой чёрный дым и зарево от пожара. Перед авто разнесло на части. Пострадал водитель, он в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
