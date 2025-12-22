Следствие склоняется к версии диверсии с использованием СВУ в деле о взрыве авто в Москве

Напомним, сегодня утром на парковке в Москве взорвался автомобиль. Жители района Орехово-Борисово услышали сильный взрыв сегодня около 6:50 утра. С места ЧП на улице Ясеневая был виден густой чёрный дым и зарево от пожара. Перед авто разнесло на части. Пострадал водитель, он в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.