Следствие склоняется к версии диверсии с использованием СВУ в деле о взрыве авто в Москве

SHOT раскрыл детали о взрыве автомобиля марки Kia Sorento на юге Москвы, припаркованного на стоянке. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля и сработало через несколько секунд после начала движения.

Источник: Life.ru

Пострадавший, 56-летний мужчина, получил множественные осколочные ранения, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое, он госпитализирован.

Следственные органы возбудили уголовное дело и рассматривают версию диверсии как приоритетную. На месте происшествия работают криминалисты, которые собирают информацию и устанавливают причины взрыва.

Напомним, сегодня утром на парковке в Москве взорвался автомобиль. Жители района Орехово-Борисово услышали сильный взрыв сегодня около 6:50 утра. С места ЧП на улице Ясеневая был виден густой чёрный дым и зарево от пожара. Перед авто разнесло на части. Пострадал водитель, он в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.