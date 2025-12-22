Водитель снегоуборочной машины осужден за ДТП с тяжкими последствиями под Шелеховым

IrkutskMedia, 22 декабря. 57-летнего водителя снегоуборочной машины из села Моты Шелеховского района осудили за ДТП с тяжкими последствиями. В 2024 году, находясь за рулем, мужчина был ослеплен солнцем, вылетел на парковку и врезался в самосвал, сбив двух пешеходов.