Водитель снегоуборочной машины осужден за ДТП с тяжкими последствиями под Шелеховым

IrkutskMedia, 22 декабря. 57-летнего водителя снегоуборочной машины из села Моты Шелеховского района осудили за ДТП с тяжкими последствиями. В 2024 году, находясь за рулем, мужчина был ослеплен солнцем, вылетел на парковку и врезался в самосвал, сбив двух пешеходов.
Пресс-служба объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области сообщает, что виновник аварии не включил аварийную сигнализацию, не снизил скорость и не остановился, когда почувствовал, что потерял дорогу из виду.
Пострадавшие получили тяжкие телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело, которое рассмотрено в особом порядке. В суде мужчина вину признал и раскаялся в содеянном, попросил извинения у потерпевших.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. У потерпевших имеется право на возмещение вреда, причиненного преступлением.
