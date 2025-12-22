Ричмонд
«Один из наиболее опытных руководителей»: что известно о задержанном главе УМВД Магнитогорска Козицыне

Утром 22 декабря сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника полиции Магнитогорска Константина Козицына. Его подозревают в разглашении гостайны. При этом при назначении его называли одним из опытных руководителей. Что известно о полковнике — в материале URA.RU.

Константина Козицына подозревают в разглашении гостайны.

Карьерная лестница.

До декабря 2013 года Козицын возглавлял отдел полиции «Южный» Миасса. После пошел на повышение, возглавив полицию города. На посту главы ОМВД по Миассу Козицын провел почти 9 лет. В марте 2022 года его перевели на аналогичную должность в Магнитогорск.

«Козицын является одним из наиболее опытных руководителей».

Козицына представили составу полиции Магнитогорска 2 марта 2022 года. По словам Михаила Скокова, возглавлявшего тогда областной главк, он является одним из наиболее опытных руководителей, способных справиться с непростыми задачами.

«УМВД России по Магнитогорску — крупное и значимое подразделение, поэтому возглавлять его должен достойный руководитель, по своим моральным и профессиональным качествам способный выполнять работу с большим объемом», — говорил тогда Скоков. На протяжении нескольких лет Козицын справлялся со своей работой. По крайней мере, вопросов к нему не было.

Скандал с наркотиками.

В 2023 году в УМВД по Магнитогорску попало в скандал, связанный с пропажей наркотиков из комеры хранения вещдоков. Козицын, как полагается руководителю, вышел к прессе и смог «разрулить» ситуацию.

«Во всех отделах все нормально. Единственное, что в отделе полиции “Правобережный” были нарушены правила по хранению и уничтожению наркотиков. Из-за этого в некоторых моментах неправильно были уничтожены наркотики», — пояснил он журналистам.

На этом тему мусолить перестали, слухи больше не плодились. Вполне логичное объяснение Козицына устроило всех.

Подозрения в разглашении гостайны.

Козицына задержали утром 22 декабря сотрудники УФСБ по региону. Его подозревают в разглашении гостайны. Предварительно, он выдал секретные сведения одному из коммерсантов.

Связи с VIP.

По данным источника URA.RU, Козицын имеет множество связи с представителями местного истеблишмента. Его неоднократно видели в компании бизнесмена Константина Струкова. Они вместе ездили на охоту.

Угроза увольнения.

В ГУ МВД по региону в отношении Козицына начата служебная проверка. Если его вина подтвердится он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен у уголовной ответственности.