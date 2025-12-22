«Один из наиболее опытных руководителей»: что известно о задержанном главе УМВД Магнитогорска Козицыне

«УМВД России по Магнитогорску — крупное и значимое подразделение, поэтому возглавлять его должен достойный руководитель, по своим моральным и профессиональным качествам способный выполнять работу с большим объемом», — говорил тогда Скоков. На протяжении нескольких лет Козицын справлялся со своей работой. По крайней мере, вопросов к нему не было.