«Один из наиболее опытных руководителей»: что известно о задержанном главе УМВД Магнитогорска Козицыне

Константина Козицына подозревают в разглашении гостайны.
Утром 22 декабря сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника полиции Магнитогорска Константина Козицына. Его подозревают в разглашении гостайны. При этом при назначении его называли одним из опытных руководителей. Что известно о полковнике — в материале URA.RU.
Карьерная лестница.
До декабря 2013 года Козицын возглавлял отдел полиции «Южный» Миасса. После пошел на повышение, возглавив полицию города. На посту главы ОМВД по Миассу Козицын провел почти 9 лет. В марте 2022 года его перевели на аналогичную должность в Магнитогорск.
«Козицын является одним из наиболее опытных руководителей».
Козицына представили составу полиции Магнитогорска 2 марта 2022 года. По словам Михаила Скокова, возглавлявшего тогда областной главк, он является одним из наиболее опытных руководителей, способных справиться с непростыми задачами.
«УМВД России по Магнитогорску — крупное и значимое подразделение, поэтому возглавлять его должен достойный руководитель, по своим моральным и профессиональным качествам способный выполнять работу с большим объемом», — говорил тогда Скоков. На протяжении нескольких лет Козицын справлялся со своей работой. По крайней мере, вопросов к нему не было.
Скандал с наркотиками.
В 2023 году в УМВД по Магнитогорску попало в скандал, связанный с пропажей наркотиков из комеры хранения вещдоков. Козицын, как полагается руководителю, вышел к прессе и смог «разрулить» ситуацию.
«Во всех отделах все нормально. Единственное, что в отделе полиции “Правобережный” были нарушены правила по хранению и уничтожению наркотиков. Из-за этого в некоторых моментах неправильно были уничтожены наркотики», — пояснил он журналистам.
На этом тему мусолить перестали, слухи больше не плодились. Вполне логичное объяснение Козицына устроило всех.
Подозрения в разглашении гостайны.
Козицына задержали утром 22 декабря сотрудники УФСБ по региону. Его подозревают в разглашении гостайны. Предварительно, он выдал секретные сведения одному из коммерсантов.
Связи с VIP.
По данным источника URA.RU, Козицын имеет множество связи с представителями местного истеблишмента. Его неоднократно видели в компании бизнесмена Константина Струкова. Они вместе ездили на охоту.
Угроза увольнения.
В ГУ МВД по региону в отношении Козицына начата служебная проверка. Если его вина подтвердится он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен у уголовной ответственности.