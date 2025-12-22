Три человека отравились пастой карбонара из доставки в Подмосковье

Три человека отравились пастой карбонара в Подмосковье. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным источника, инцидент произошел в Люберцах. У двух взрослых и подростка диагностировали гастроэнтерит. Как отмечает телеканал, несовершеннолетнему пострадавшему 15 лет.
До этого глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что рынок готовой еды стремительно развивается, но одновременно представляет собой одну из самых рисковых областей с точки зрения сохранения качества продукции. Эксперт рассказал, как не отравиться едой из доставки.
До этого ученики школы № 98 на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге пожаловались на огромные полчища тараканов, первые проблемы с ними появились более года назад. Насекомых находят в классах, столовой, туалетах, гардеробной, а также в еде и туалетном мыле.