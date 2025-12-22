Три человека отравились пастой карбонара из доставки в Подмосковье

До этого ученики школы № 98 на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге пожаловались на огромные полчища тараканов, первые проблемы с ними появились более года назад. Насекомых находят в классах, столовой, туалетах, гардеробной, а также в еде и туалетном мыле.