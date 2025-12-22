В Якутии в пургу пропали три человека на снегоходе, через некоторое время двое из них нашлись, но еще одного ищут — он периодически выходит на связь. Об этом заявила служба спасения республики.
Сообщение о пропаже трех человек поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) сегодня утром, в 05:38 по местному времени. Выяснилось, что они выехали на снегоходе Yamaha из села Быковский накануне около 22:00 и до сих пор о людях нет никакой информации.
«В полиции проинформировали, что на поиски выехал вездеход, принадлежащий рыболовецкой артели “Арктика”, с группой, в составе которой есть родственник пропавших. Сообщается, что в Тикси пурга 27 м/с. Также, по словам главы Быковского наслега, в 08:30 на поиски пропавших выехали четыре бурана. В 10:53 она сообщила, что двоих потерявшихся нашли. Снегоход сломался, и они дошли до Тикси-3 и находились в гостинице “Арктика”. Третьего еще ищут, он периодически появляется на связи, но исчезает», — рассказали в службе спасения.
