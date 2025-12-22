Shot: Причиной взрыва автомобиля в Москве могло стать СВУ

Водитель автомобиля на момент взрыва находился в салоне. Он выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии. Помимо ран, у него контузия, он почти ничего не слышит. Врачи начали госпитализацию, когда пострадавшего удалось достать из подорванного автомобиля. Возбуждено уголовное дело.