Shot: Причиной взрыва автомобиля в Москве могло стать СВУ

Предварительно, причиной взрыва автомобиля в Москве стало самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

Как пишет канал, согласно одной из версий, устройство было установлено под днищем Kia Sorento и сработало через несколько секунд после начала движения машины.

Инцидент произошел утром того же дня в столичном районе Ясенево. На месте происшествия работают экстренные службы.

Водитель автомобиля на момент взрыва находился в салоне. Он выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии. Помимо ран, у него контузия, он почти ничего не слышит. Врачи начали госпитализацию, когда пострадавшего удалось достать из подорванного автомобиля. Возбуждено уголовное дело.