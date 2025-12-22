Ричмонд
Машина взорвалась во дворе дома в Москве: что известно о ЧП к этой минуте

Рано утром взорвалась машина на парковке на юге Москвы. Перед автомобиля разнесло на части, остальная часть уцелела. Есть информация об одном пострадавшем, пока неясно, кто он. Что известно о ситуации — в материале URA.RU.

Автомобиль взорвался рано утром, кто конкретно был внутри — неизвестно.

Что случилось.

Рано утром 22 декабря на парковке в районе Орехово-Борисово в Москве взорвался автомобиль Kia Sorento. По данным очевидцев и экстренных служб, ЧП случилось около 6:50−7:00 утра на улице Ясеневая. Очевидцы говорят, что перед автомобиль буквально разнесло на части. С места ЧП на улице Ясеневая был виден густой черный дым и зарево от пожара. На месте происшествия сработали спасатели и пожарные, которые эвакуировали водителя из поврежденного автомобиля.

По предварительной информации, взрыв произошел сразу после того, как водитель сел в машину. У мужчины сильная контузия, пишут telegram-каналы. Отмечается, что Супруга находится рядом, сейчас ее не подпускают к мужу.

Из-за чего произошел взрыв.

Точные причины взрыва пока устанавливаются. Взрыв также повредил соседние машины. Эксперты и следственные органы работают на месте, чтобы выяснить, что стало источником детонации.

Следственным комитетом Российской Федерации по городу Москва возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Местные власти и экстренные службы призывают жителей Орехово-Борисово соблюдать осторожность. А также не подходить близко к месту происшествия до завершения работы специалистов.