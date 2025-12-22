Машина взорвалась во дворе дома в Москве: что известно о ЧП к этой минуте

Рано утром 22 декабря на парковке в районе Орехово-Борисово в Москве взорвался автомобиль Kia Sorento. По данным очевидцев и экстренных служб, ЧП случилось около 6:50−7:00 утра на улице Ясеневая. Очевидцы говорят, что перед автомобиль буквально разнесло на части. С места ЧП на улице Ясеневая был виден густой черный дым и зарево от пожара. На месте происшествия сработали спасатели и пожарные, которые эвакуировали водителя из поврежденного автомобиля.