В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

ВОЛГОГРАД, 22 дек — РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с маршруткой в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
