В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

ВОЛГОГРАД, 22 дек — РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с маршруткой в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

Источник: ГУ МВД России по Волгоградской области

По данным ведомства, сообщение о столкновении легкового автомобиля и маршрутки в центре Волгограда поступило в 06.15.

«В результате ДТП пострадали шесть человек (детей нет)», — говорится в сообщении МЧС.