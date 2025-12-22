ФСБ задержала ОПГ за незаконный обмен валюты с доходом более 18 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ в Горловке пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконными валютными операциями.
По данным пресс-службы УФСБ России по Донецкой Народной Республике, участники ОПГ под прикрытием предпринимательства осуществляли безналичный обмен украинских гривен на российские рубли через валютные биржи с последующим обналичиванием средств через подконтрольные коммерческие структуры на территории республики. Общий незаконный доход группы превысил 18 миллионов рублей.
По факту деятельности группы следователем следственного отдела по городу Горловка возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой и сопряжённая с извлечением дохода в крупном размере).
В настоящее время все оперативные материалы переданы в региональное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации для дальнейшего процессуального решения.
