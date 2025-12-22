ФСБ задержала ОПГ за незаконный обмен валюты с доходом более 18 миллионов рублей

По данным пресс-службы УФСБ России по Донецкой Народной Республике, участники ОПГ под прикрытием предпринимательства осуществляли безналичный обмен украинских гривен на российские рубли через валютные биржи с последующим обналичиванием средств через подконтрольные коммерческие структуры на территории республики. Общий незаконный доход группы превысил 18 миллионов рублей.