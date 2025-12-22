В Нижнем Новгороде пресекли аферу с пособиями на несуществующих детей

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина обращался в МФЦ Москвы и ЗАГСы других городов с заявлениями, что якобы присутствовал на домашних родах. После этого подставные «матери» получали фиктивные свидетельства о рождении и подавали их в отделения Социального фонда России для оформления пособий и иных выплат. Всего в рамках одного производства соединены 89 уголовных дел из 24 регионов страны.