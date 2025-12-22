Ричмонд
В Нижнем Новгороде пресекли аферу с пособиями на несуществующих детей

Житель Москвы зарегистрировал 600 фиктивных младенцев.

Источник: Комсомольская правда

Следователи завершили расследование крупного уголовного дела о мошенничестве с социальными выплатами на сумму свыше 237 миллионов рублей. В афере, в ходе которой были оформлены фиктивные свидетельства о рождении более чем на 600 несуществующих детей, участвовали девять человек, в том числе житель столичного региона, подававший заведомо ложные заявления в органы ЗАГСа Нижнего Новгорода и Самары.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина обращался в МФЦ Москвы и ЗАГСы других городов с заявлениями, что якобы присутствовал на домашних родах. После этого подставные «матери» получали фиктивные свидетельства о рождении и подавали их в отделения Социального фонда России для оформления пособий и иных выплат. Всего в рамках одного производства соединены 89 уголовных дел из 24 регионов страны.

В ходе следствия также были установлены факты подделки паспортов РФ, которые использовались для удостоверения личности в государственных органах. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

