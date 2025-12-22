В Горловке задержали ОПГ с доходом более 18 млн рублей: чем занимались преступники

В Горловке пресекли деятельность организованной преступной группы, причастной к незаконной банковской деятельности с общим доходом более 18 млн рублей. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР).
По данным ведомства, участники ОПГ под видом предпринимателей осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли через валютные биржи. После этого денежные средства обналичивались с использованием подконтрольных коммерческих организаций на территории ДНР. Общий незаконный доход превысил 18 млн рублей.
Оперативные материалы были переданы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «осуществление банковской деятельности без регистрации или специального разрешения, совершённое организованной группой и сопряжённое с извлечением дохода в крупном размере».
В этом году за незаконную банковскую деятельность в Ульяновской области задержали четверых участников ОПГ. Организатор разработал схему обналичивания денег с комиссией. Лидер и трое его знакомых находили клиентов и предлагали вывоз наличных. Для легализации средств заключались фиктивные договоры на строительные и отделочные работы.