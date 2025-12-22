В Горловке задержали ОПГ с доходом более 18 млн рублей: чем занимались преступники

В этом году за незаконную банковскую деятельность в Ульяновской области задержали четверых участников ОПГ. Организатор разработал схему обналичивания денег с комиссией. Лидер и трое его знакомых находили клиентов и предлагали вывоз наличных. Для легализации средств заключались фиктивные договоры на строительные и отделочные работы.