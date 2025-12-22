Ричмонд
Жителю Красноярска дали срок за поджог магазина с продавщицей 28 лет назад

Суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью, совершенном в Красноярске осенью 1997 года.

Источник: Российская газета

По версии следствия, в ноябре указанного года мужчина в маске вошел ночью в торговый павильон и потребовал у продавщицы деньги. Получив отказ, грабитель облил помещение бензином и поджег. Женщина получила сильные ожоги и умерла в больнице несколько дней спустя, рассказали в региональном управлении СК.

Преступление не удалось раскрыть по горячим следам, однако вернувшись к расследованию через более чем четверть века, правоохранители определились с подозреваемым.

В этом им помогла свидетельница, рассказавшая, что в ночь убийства находилась в одном автомобиле с горожанином, который ненадолго отлучался, а когда вернулся, от него явственно пахло бензином, при этом недалеко женщина увидела зарево пожара. Схожие показания дал водитель упомянутого авто.

Суд признал 52-летнего красноярца виновным и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.