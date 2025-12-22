В Перми продадут недвижимость главной фигурантки дела о хищениях из фонда Елены Лопаевой

В мае 2025 года Лопаева обратилась в суд с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом). Суд удовлетворил заявление, введя в отношении должника процедуру реализации имущества. Еще в апреле в отношении Лопаевой было возбуждено исполнительное производство, сумма исполнительского сбора по нему составила 4,7 млн рублей. В ноябре 2025 года суд изменил назначенную меру наказания, заменив лишение свободы на ограничение свободы сроком на два года шесть месяцев и двенадцать дней.