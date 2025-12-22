В Перми продадут недвижимость главной фигурантки дела о хищениях из фонда Елены Лопаевой

В рамках процедуры будут выставлены на торги: два нежилых помещения и земельный участок.
Кредиторы бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой согласовали условия реализации ее имущества, предусматривающие продажу трех объектов недвижимости. В рамках процедуры будут выставлены на торги: два нежилых помещения и земельный участок.
«Нежилое помещение площадью 67,2 кв. м находится на улице Дружбы, 23. Его планируется продать за 15 млн рублей. Второе помещение — площадью 44,7 кв. м на Александра Матросова, 6 выставляется за 7,5 млн рублей. Кроме того, на продажу будет предложен земельный участок площадью 28,3 га, находящийся в деревне Сухая сельского поселения Хохловское, с начальной ценой 15,5 млн рублей. Реализация имущества предусмотрена посредством открытых торгов в форме аукциона», — сказано на портале «Федресурс».
Елена Лопаева в сентябре 2024 года была приговорена к четырем годам лишения свободы по делу о хищении 67 млн рублей из фонда «Содействие — XXI век». Свою вину бывшая чиновница не признала. Наказание она начала отбывать в хозяйственном отряде следственного изолятора. В феврале 2025 года суд предоставил Лопаевой отсрочку от отбывания наказания в связи с необходимостью воспитания несовершеннолетнего сына. Назначенный штраф был ею выплачен полностью.
В мае 2025 года Лопаева обратилась в суд с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом). Суд удовлетворил заявление, введя в отношении должника процедуру реализации имущества. Еще в апреле в отношении Лопаевой было возбуждено исполнительное производство, сумма исполнительского сбора по нему составила 4,7 млн рублей. В ноябре 2025 года суд изменил назначенную меру наказания, заменив лишение свободы на ограничение свободы сроком на два года шесть месяцев и двенадцать дней.