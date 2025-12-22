На месте ДТП с четыре погибшими в Башкирии работает прокуратура

На месте дорожной аварии в Альшеевском районе, где утром 22 декабря при столкновении трех автомобилей погибли четыре человека находится прокурор района Артур Аминев. Он контролирует установление обстоятельств ДТП.
Напомним, сегодня утром на 105 км трассы Чишмы — Киргиз-Мияки столкнулись автомобили марок «Ваз 2110», Mazda и грузовик Shacman.
В аварии погибли четыре человека, еще троих увезли в больницу.
«Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту», — отметили в надзорном ведомстве.